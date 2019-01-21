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Порошенко готовит "убийство" Тимошенко

09:53
  • понедельник
  • 21 января 2019

Президент Украины хочет политически "обезвредить" своего соперника по выборам

Петр Порошенко придумал, как дискредитировать его главную соперницу на грядущих выборах президента Украины Юлию Тимошенко. Нынешний глава государства намерен для этого вернуть из США бывшего главу правительства Павла Лазаренко, который провел в американской тюрьме восемь лет за мошенничество и отмывание денег.

По данным украинских СМИ, Лазаренко в США предложили сделку со следствием. По ее условиям экс-политик в качестве возмещения ущерба должен отдать Киеву порядка 160 миллионов долларов. Оставшиеся арестованные деньги должны быть распределены между рядом других государств.

"Навязчивая идея Банковой – "хоть тушкой, хоть чучелом", но использовать против Тимошенко "фактор Лазаренко". Если уж не "живьем" его в Киев привезти, то уговорить проявиться дистанционно: видеоконференции, интервью, заочные показания", - пишет в понедельник "ПолитНавигатор".

На прошлой неделе Тимошенко заявила, что уверена в своей победе на президентских выборах. По данным социологов, на текущий момент у лидера "Батькивщины" наибольший электоральный рейтинг.  

Выборы на Украине состоятся в марте этого года. Официальную регистрацию уже прошли пять кандидатов в президенты.

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