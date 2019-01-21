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Россиян лишат новогодних каникул

10:17
  • понедельник
  • 21 января 2019

​Идея возникла у члена Совфеда

Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что в России работодатели могут сами начать принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Правда, все равно понадобится согласование с трудовыми коллективами, а также государственное регулирование.

"Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует", - отметил он, передает "Российская газета".

В России традиционно большие новогодние каникулы. В последний раз граждане отдыхали 10 дней. А еще длинные выходные ждут россиян в мае — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

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