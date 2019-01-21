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Россия обсуждает с Украиной транзит газа в Европу

11:55
  • понедельник
  • 21 января 2019

Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу проходит в Брюсселе

Важнейшие переговоры - о судьбе транзита российского газа в Европу через Украину – в понедельник стартуют в Брюсселе. Контракт на поставку истекает уже в этом году. Удастся ли Евросоюзу договориться с Москвой о его продлении и усмирить киевских провокаторов? Ведь потребление топлива из России достигает рекордных объёмов в странах ЕС.

Переговоры в Брюсселе традиционно начинаются  встречами с представителем Еврокомиссии. Россию представляет министр энергетики Александр Новак. Украину - глава МИД страны Павел Климкин. Вечером консультации  продолжатся трехсторонним форматом. При этом все участники еще накануне заявили - заинтересованы в том, чтобы сохранить транзит российского газа через Украину.  

Более 200 миллиардов кубометров топлива в прошлом году. В этом, возможно, еще больше.  Объемы потребления российского газа в Европе ставят рекорды. И с таким уровнем спроса работы хватит не только "Турецкому" и двум ниткам "Северного потоков" -  есть возможность сохранить транзит через Украину. Что в ходе своего визита в Сербию еще раз подтвердил Владимир Путин. Отметив главное - чтобы условия нового газового соглашения были выгодны всем партнерам.

Но как тут говорить о партнерстве, когда Киев один за другим строчит судебные иски. Требуя то снизить тарифы на закупку газа, то, наоборот, задрать стоимость транзита. В июне "Газпром" уже добился решения о приостановке вердикта Стокгольмского арбитража, присудившего "Нафтогазу" компенсацию в 2 миллиарда долларов. Теперь "Нафтогаз" готовит очередной иск, требуя для Украины компенсации в 12 миллиардов долларов. Так Киев оценил потери для бюджета страны от газопровода "Северный поток-2".

При этом Москва готова искать компромиссы. На предыдущей такой встрече в июле российская делегация предлагала обсудить возможность мирового соглашения, которое урегулирует все судебные споры. Представители Киева в своем стиле сперва согласились, потом  передумали. Прекрасно зная такую манеру ведения переговоров, в Брюсселе теперь отмечают: несмотря на то, что до истечения нынешнего газового контракта еще почти год, время уже поджимает.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".

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