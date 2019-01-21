Трампа снова высмеяли в Twitter

Высказывания американского президента вызывают эмоциональную реакцию в соцсетях

В Сети высмеяли очередной твит Дональда Трампа, который обратился к госслужащим с благодарностью за неоплачиваемую работу в условиях шатдауна.

Глава Белого дома назвал этих людей "великими патриотами" и отметил необходимость объединения усилий для разрешения гуманитарного и криминального кризисов на границе США.

Пока о желаемой президентом сплочённости в американском истеблишменте речь не идёт. Переговоры с Конгрессом продолжают буксовать. А четверть министерств и федеральных ведомств так и остаются без финансирования.

Впрочем, затянувшийся шатдаун оборачивается серьёзными проблемами не только для рядовых американцев, но и самого президента. Из-за внутреннего кризиса Дональду Трампу пришлось отменить поездку на Всемирный экономический форум.