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Как робот-сапер "Уран-6" "зачищает" местность

12:08
  • понедельник
  • 21 января 2019

Международный противоминный центр ВС России получил улучшенные комплексы "Уран-6"

Ликвидация последствий стихийных бедствий - одна из основных задач военных инженеров в мирное время. В понедельник представители этих специальных войск отмечают свой профессиональный праздник - 318 лет со дня создания.
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Метр за метром саперы прочесывают дорогу. Подозрительный предмет обнаружен в сугробе. Снаряд. И пусть это лишь тренировочное занятие, права на ошибку нет. Там, где человеку работать опасно, на помощь приходят роботы, передает "ТВ Центр".

Комплекс "Уран-6" предназначен для сплошного разминирования местности. Эти металлические бойки подрывают 98 процентов противопехотных мин. Робот способен выдержать взрыв килограмма тротила.   

Передний бойковый трал можно заменить. Робот хорошо маневрирует и на снегу, и в песках. Эти комплексы уже доказали эффективность в Сирийской арабской республике и спасли не одну сотню жизней. 

"Уран-6" обзавелся собственной платформой для перевозки. Система мультилифт позволяет без участия человека, всего за три минуты, поднять или спустить на землю комплекс разминирования. 

Работа оператора "Урана" тоже стала легче. Экзоскелет принимает на себя нагрузку. 50-килограммовый рюкзак с оборудованием практически не ощущается на плечах.

Современные технологии лишь дополняют умения и упрощают работу специалистов. "Уран-6" с новой платформой, экзоскелет, и роботы-разведчики успешно прошли испытания и в ближайшее время будут поставлены на вооружение.

Виктор Прокушев, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".

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