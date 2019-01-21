Как "кровавая" Луна повлияла на здоровье россиян

По данным врачей, человек может сам себя "накрутить"

Россияне этой ночью наблюдали полное лунное затмение. Кровавая луна взошла над Крайним севером и Дальним Востоком.

Жители этих регионов смогли в полной мере насладиться редким астрономическим явлением. А вот в Москве были видны только начальные фазы. Уникальность первого в этом году затмения заключается в том, что оно совпало с суперлунием - моментом, когда спутник подходит к земле максимально близко и визуально кажется значительно больше. К тому же, приобретает непривычный красный оттенок.

В следующий раз это явление можно ждать не раньше чем через четыре года, отмечает "ТВ Центр".

По данным медиков, лунное затмение не оказывает прямого влияния на здоровье человека. Чего нельзя сказать о психическом состоянии людей. Гиперчувствительные, впечатлительные и мнительные лица могут почувствовать негативные изменения.