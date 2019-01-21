Минобороны сообщило о жертвах авиаудара Израиля

​Погибли четыре сирийских военнослужащих

Стало известно о погибших при атаке Израиля на Сирию. Жертвами нападения стали четверо сирийских военнослужащих.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной Минобороны России, погибли четверо сирийских военнослужащих. Еще шестеро ранены. Также израильские военные частично повредили инфраструктуру международного аэропорта Дамаска.

В Центре напомнили, что ночью, 21 января, ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. ПВО Сирии удалось уничтожить более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Армия обороны Израиля прокомментировала удары по Сирии. Целью были силы Ирана в республике. Кроме того, там подчеркнули, что сирийские ПВО, несмотря на предупреждение, в ответ выпустили десятки ракет класса "земля-воздух".

Перед этим, 20 января, сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку авиации Израиля на международный аэропорт Дамаска. Армия Сирии применила зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" российского производства.