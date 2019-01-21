Качать пресс оказалось опасно для жизни

Популярное упражнение может привести к тяжелым последствиям

Британские ученые признали скручивание одним из самых травмоопасных упражнений. Треть людей, которые качают пресс, попадают в больницу.

Скручивания оказывают разрушительное влияние на позвоночник. Травмы могут быть настолько серьезными, что человек рискует потерять возможность самостоятельно передвигаться, пишет Daily Mail.

Напряженные мышцы подтягивают поясницу вперед, а таз, наоборот, назад. Это может привести к сильной боли и опасным для здоровья последствиям.

В армии США отказались от этого упражнения после того, как медики пришли к выводу, что у 56% солдат из-за скручиваний травмирован позвоночник. Медики рекомендуют отказаться от скручиваний и заменить их на планку. Тогда позвоночник будет находиться в естественном положении. Кроме того, выполнение планки более эффективно для тренировки мышц живота.

Врачи отмечают, что одно упражнение не повысит тонус живота. Чтобы достичь нужного результата, необходимо правильно и сбалансированно питаться, а также регулярно выполнять разные упражнения.

Риск получения травмы при скручиваниях может снизить использование гимнастического шара. Он сокращает давление на позвонки, благодаря чему упражнение становится менее травмоопасным.