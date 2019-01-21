Под Москвой девушку с младенцем выгнали на мороз из церкви

Молодая мать просила милостыню

В Красногорске из Никольского храма выставили молодую женщину с грудным ребенком. Девушка просила милостыню у церкви и зашла в здание погреться.

Малыш рыдал, когда его занесли в церковь. Мать пыталась успокоить младенца. "Женщина делала вид, что рассматривает товар. Одна из продавщиц попросила женщину выйти", - рассказала свидетельница произошедшего.

Очевидец происходящего попытался вступиться за мать с малышом. Сотрудников церкви попросили не выгонять ребенка на мороз, в ответ продавщица позвала работника храма в черной рясе."Он буквально выпихнул нас своим животом на улицу", - цитирует "МК" свидетельницу.