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Россиянам запретили есть много соли

11:03
  • понедельник
  • 21 января 2019

Это поможет предотвратить смерть

Употребление менее пяти грамм соли в сутки для человека позволит снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний и избежать 1,7 миллиона смертей. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В связи с этим Минздрав решил снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 грамм. До этого россияне могли съедать 11 грамм в сутки.

В министерстве считают, что принимать с пищей необходимо исключительно йодированную соль, которая является единственным доступным источником йода. Его дефицит приводит к болезням щитовидной железы, пишет газета "Известия".

По мнению члена Экспертного совета при правительстве России Дарьи Халтуриной, избыточное потребление соли представляет угрозу для страдающих гипертонией. А еще оно способно привести к возникновению инфарктов, инсультов и болезней почек.

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