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Российская фигуристка поделилась секретом успеха: нужно принимать допинг

11:53
  • понедельник
  • 21 января 2019

Спортсменка разоткровенничалась в соцсетях

Неожиданным заявлением отметилась 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова. Она сделала его в собственном Instagram.

По ее словам, успешные выступления якобы невозможны без допинга. «Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить,» - считает юная спортсменка.

Говоря о том, пьют, или не пьют запрещенные препараты в отделении "Хрустальный" школы "Самбо-70", она заявила, что "конечно пьют". Об этом сообщает "Чемпионат.com".

В отделении "Хрустальный" занимались, в частности, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, а также двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. Кроме того, фигуристкой отделения является олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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Анастасия Шаботова
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