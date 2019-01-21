Российская фигуристка поделилась секретом успеха: нужно принимать допинг

Спортсменка разоткровенничалась в соцсетях

Неожиданным заявлением отметилась 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова. Она сделала его в собственном Instagram.

По ее словам, успешные выступления якобы невозможны без допинга. «Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить,» - считает юная спортсменка.

Говоря о том, пьют, или не пьют запрещенные препараты в отделении "Хрустальный" школы "Самбо-70", она заявила, что "конечно пьют". Об этом сообщает "Чемпионат.com".

В отделении "Хрустальный" занимались, в частности, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, а также двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. Кроме того, фигуристкой отделения является олимпийская чемпионка Алина Загитова.