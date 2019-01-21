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Татуированного с ног до головы сына Елены Яковлевой бросила жена

11:44
  • понедельник
  • 21 января 2019

Супруги разъехались еще перед Новым годом

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных разводится с Викторией Мельниковой. Об этом сообщили друзья пары. Они утверждают, что поводом для расставания стали измены.

Денис и Виктория прожили в браке два года. Супруга во всем поддерживала Шальных и души в нем не чаяла. Однако в последнее время пару раздирали конфликты.

"Слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания – и вот к чему это все привело", –  рассказала "СтарХиту" подруга Дениса и Виктории.

Супруги разъехались еще перед Новым годом. Они удалили общие фотографии, а также отписались друг от друга в социальных сетях, пишет "Дни.ру".

Отметим, что Денис Шальных увлекается татуировками. Рисунками покрыта большая часть его тела. В одном из интервью актриса Елена Яковлева признавалась, что ее сын уже давно пожалел о набитых тату и даже начал их сводить.

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Денис Шальных
Денис Шальных
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