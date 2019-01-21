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Автовладельцев заставят получать госномера по прописке

12:02
  • понедельник
  • 21 января 2019

Нововведение может заработать в августе

ГИБДД планирует вернуться к практике получения номеров автомобилей по месту регистрации их собственников. Общественное обсуждение изменений завершится сегодня, а вступить в силу они могут вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств" 4 августа 2019 года.

Суть новых правил состоит в том, что при постановке машины на учет в Госавтоинспекции можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован сам автовладелец.

В ГИБДД считают, что такие изменения оправданы международным опытом и пожеланиями граждан. "Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности. При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан", - приводит текст пояснительной записки "Коммерсантъ".

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков утверждает, что для автовладельцев ничего не изменится, поскольку транспортный налог они будут платить по месту регистрации машины. По его мнению, автомобиль с "неместными" номерами привлекает больше внимания инспекторов, к водителям таких машин чаще придираются.

Борис Ионов, возглавлявший направление регистрации в Госавтоинспекции в 2007–2014 годах, полагает, что нововведение увеличит расходы автовладельцев. "В России продается огромное количество недорогих авто, для их владельцев лишние несколько тысяч рублей играют роль. Поэтому и была введена возможность не платить госпошлину 2 тысячи рублей за номер, если гражданин хочет оставить госзнак прежнего владельца. Теперь есть риск, что положение этих граждан ухудшится при покупке автомобилей из других регионов", - цитирует слова Ионова "Коммерсантъ".

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