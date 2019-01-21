"Дворовые аргументы": Чубайс жестко ответил "припечатавшей" его Захаровой

Глава Роснано и спикер МИД России поспорили о причинах бедности в стране

В Сети продолжается словесный спор между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой. Ранее официальный представитель МИД России задала главе Роснано вопрос: что он сделал для борьбы с бедностью в стране, занимая должность в правительстве?

Чубайс рассказал, что он уже более 20 лет не является госслужащим. "Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением", - рассказал он.

Чубайс напомнил Захаровой, что в то время экономика в стране активно росла. Росло и благосостояние граждан. "Это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрожденной в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти", - указал глава Роснано в Facebook.

Он добавил, что во время работы в кабинете министров никто не использовал "дворовые" аргументы вместо серьезного разговора, передает "Газета.Ru".

Напомним предысторию спора. Выступая на Гайдаровском форуме, Чубайс назвал Россию бедной страной. Через некоторое время на это высказывание обратила внимание Мария Захарова. Она призвала узнать причины бедности у человека, "десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики".

Журналиста Владимира Соловьева восхитило то, как спикер МИД "припечатала" Чубайса.