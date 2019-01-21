Стали известны подробности падения БТР в пропасть

В результате происшествия погибли трое военных

Бронетранспортер рухнул в ущелье реки Кодори в Абхазии. Инцидент произошел еще 18 января. Погибли три человека.

БТР с солдатами возвращался с полигона в пункт дислокации. На узком участке водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Под тяжестью машины грунт стал осыпаться и она рухнула в ущелье.

Как пишет URA.RU, травмы получили два человека. Еще трое погибли — водитель БТР, призывник из Челябинска Алексей Аниськин и срочник из Сызрани.

Причины происшествия выясняются. Вероятно, что случившееся будет оформлено, как ДТП.