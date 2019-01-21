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Журналисты застали Трампа врасплох

12:31
  • понедельник
  • 21 января 2019

Корреспондент Washington Post смог поговорить с президентом США по телефону из парижского кафе

Корреспонденту газеты Washington Post Дэну Бальцу неожиданно удалось поговорить по телефону с Дональдом Трампом во время ужина в парижском кафе.

Как рассказал сам журналист, в ночь на субботу он громко обсуждал с коллегой американскую политику и критиковал главу Белого дома. Неожиданно к нему повернулся мужчина, сидевший за соседним столиком, протянул смартфон и предложил высказать свое недовольство лично Трампу, пишет Газета.ru.

Оказалось, что рядом с Бальцем сидел журналист Джо Кернер, который направлялся в Давос, где должно было состояться его интервью с президентом США. Из-за "шатдауна" Трамп ехать в Швейцарию отказался. Он сам позвонил Кернену, чтобы извиниться за сорванное интервью. Во время разговора он узнал, что его ругают за соседним столиком и попросил передать трубку. При этом хозяин Белого дома полагал, что будет беседовать с простыми туристами, и никак не ожидал услышать вопросы профессионального журналиста.

Дэн Бальц смог задать Трампу несколько вопросов. Разговор продлился менее двух минут.

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