Россиянам разрешат криптоинструменты

Ими смогут пользоваться бизнесмены

В ряде регионов России будет разрешено использовать криптоинструменты. Это смогут делать предприниматели в финансовых операциях.

С этой инициативой выступило Минэкономразвития. Идею поддержали в Госдуме. Как отметил глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков, эта мера позволит протестировать применение криптоинструментов в обращении и разработать необходимые для этого законы.

Представители крупного российского бизнеса обсуждают идею на площадке РСПП, пишет "Известия". А еще предложением заинтересовались в Калининградской области и Татарстане.

Как рассказали в Минэкономразвития, участие в пилотном проекте может принять любой человек, если он работает со "сквозными" информационными технологиями. Сюда входит и сфера искусственного интеллекта, квантовые и нейтротехнологии.

Как отметили эксперта, в условиях санкций мера даст стране большие возможности. В частности, она позволит привлекать капитал. Чтобы оценить возможные риски, достаточно выбрать 10 компаний, полагают специалисты.