ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам разрешат криптоинструменты

12:39
  • понедельник
  • 21 января 2019

Ими смогут пользоваться бизнесмены

В ряде регионов России будет разрешено использовать криптоинструменты. Это смогут делать предприниматели в финансовых операциях.

С этой инициативой выступило Минэкономразвития. Идею поддержали в Госдуме. Как отметил глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков, эта мера позволит протестировать применение криптоинструментов в обращении и разработать необходимые для этого законы.

Представители крупного российского бизнеса обсуждают идею на площадке РСПП, пишет "Известия". А еще предложением заинтересовались в Калининградской области и Татарстане.

Как рассказали в Минэкономразвития, участие в пилотном проекте может принять любой человек, если он работает со "сквозными" информационными технологиями. Сюда входит и сфера искусственного интеллекта, квантовые и нейтротехнологии.

Как отметили эксперта, в условиях санкций мера даст стране большие возможности. В частности, она позволит привлекать капитал. Чтобы оценить возможные риски, достаточно выбрать 10 компаний, полагают специалисты.

Главное сегодня
Биткойн
Биткойн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.