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Победить в день клоуна: Зеленский рассказал о "плане Б"

12:59
  • понедельник
  • 21 января 2019

Украинский артист рассказал, что будет делать, если проиграет выборы

Шоумен и актер Владимир Зеленский рассказал о своих действиях в случае проигрыша на выборах президента Украины с "маленькими цифрами".

"Я пойму, что люди не хотят видеть такую политическую фигуру. Все. Я вернусь к своей профессии", - отметил он. Артист добавил, что хотел бы выиграть выборы именно в первом туре, потому что предварительные итоги появятся 1 апреля,  в день юмора.

"Офигенная для меня дата. Для клоуна. Победить. Я ведь клоун, правда?", - задался он вопросом. В то же время Зеленский не исключил, что может пойти на парламентские выборы, даже если проиграет президентские, передает РИА Новости.

В конце прошлого года Зеленский объявил об участии в выборах главы государства Украины. Позднее он даже высмеял "смерть" Порошенко.

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