Мэр Таганрога оправдался за издевательское пособие

Чиновник заявил, что многодетная мать и так получает зарплату и алименты от двух бывших мужей

Власти Таганрога подтвердили факт выплаты многодетной семье пособия в размере 47,5 рубля. Как заявил глава администрации Андрей Лисицкий, сумма высчитывалась по алгоритму, определяемому региональными законами.

Чиновник утверждает, что информация о размере пособия вырвана из контекста, пишет Газета.ru. По словам Лисицкого, многодетная мать Татьяна Хижняк получает зарплату, алименты от двух бывших мужей и другие виды помощи, в том числе субсидии по ЖКК.

Пособие в 47,5 рубля получилась в результате вычета прожиточного минимума из совокупного дохода семьи, поделенного на человека. Лисицкий добавил, что Хижняк может получить матпомощь в тысячу рублей, если напишет заявление о тяжелом материалом положении.

Ранее жительница Таганрога Татьяна Хижняк пожаловалась на то, что управление соцзащиты города назначило ей однократное пособие в размере 47,5 рублей. Эту выплату женщина назвала издевательством.