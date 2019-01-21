Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

И это не очередная шутка комика

Первой задачей, которую ставит перед собой кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах, является попытка договориться с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении огня в Донбассе.

"Вот эти договоренности, думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое — перестать убивать. Это важно — сохранить наших людей", — отметил комик.

В интервью "Украинской правде" политик-комик отметил, что делает ставку на Минские договоренности, передает "Обозреватель". При этом он хотел бы добавить немного переформатировать их. В частности, Зеленский намерен привлечь другие западные страны .

Однако предложения об амнистии ополченцев в Донбассе он принимать отказался. "Они убивали наших людей", - подчеркнул Зеленский. По его словам, Украине никто не смеет указывать, так как она независима. "Поэтому надо все делать максимально, чтобы вернуть все территории", - добавил Зеленский.

Также шоумен рассказал, что постепенно перестает заниматься юмором в своей передаче "95 квартал". Вместо этого он вплотную приступает к политической деятельности.