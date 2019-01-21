Постройневшая Пугачева вызвала восторг

Певица вышла в свет со своей семьей

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми посетили концерт Светланы Лободы 20 января. Примадонна давно следит за творчеством популярной певицы.

Галкин на своей странице в Instagram опубликовал снимок, где заметно помолодевшая Пугачева готовится к выходу из дома с мужем и детьми. Судя по фото, Алла Борисовна сбросила пару килограммов.

"У папы с мамой вечерний выход", - подписал фото Максим. Фотография набрала более 660 тысяч лайков, ее прокомментировали почти 10 тысяч раз.

"Возраст – это не значит дряблое тело. Многим молодым дотянуть до такого уровня. Умница", "Очень красивая семья, отдельное восхищение Алле! Красавица, умница и просто молодец", "Аллочка, 100 лет вам жизни. Детки – прелесть, муж тоже, люблю вас", "Мама всё моложе и моложе! Красивые и счастливые", - отметили подписчики в соцсети.