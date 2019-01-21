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Путин рассчитывает на поддержку Кудрина

14:31
  • понедельник
  • 21 января 2019

Президент рассчитывает на поддержку Счетной палаты в реализации нацпроектов

Реализация национальных проектов будет в 2019 году на особом контроле Счетной палаты. Об этом на встрече с Владимиром Путиным доложил глава ведомства Алексей Кудрин, передает "ТВ Центр".

По его словам, для улучшения качества работы над стратегическими целями  планируется внедрить новые методики анализа данных, в том числе цифровые. Кроме того, Кудрин доложил о подготовке к конгрессу Международной организации высших органов аудита - мероприятие пройдет в сентябре, а Россия  станет председателем организации на три года. Уже сейчас готовится декларация, которую примут на заседании

"Алексей Леонидович, Вы сейчас сказали про стратегический аудит. Думаю, что вам – человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своём новом качестве, – не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей. Поэтому я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов", - обратился к Кудрину Путин.

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