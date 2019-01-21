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Собянин: объем ремонта искусственных сооружений вырос в 10 раз

14:16
  • понедельник
  • 21 января 2019

Мэр Москвы проверил ход реставрации Большого Москворецкого моста

Объем ремонтных работ искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз за последние несколько лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, инспектируя ход ремонта и реставрации Большого Москворецкого моста, передает "ТВ Центр".

По словам мэра, в последние десятилетия в хозяйство Москвы вкладывалось недостаточно средств.

"Это касается всего: и капитального ремонта жилых объектов, станций метро, дорог, мостов, улиц. И поэтому в последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ. Это никому не нравится, но это необходимо, если мы хотим видеть свой город безопасным, качественным и современным", - подчеркнул Собянин.

Ремонт и реставрация Большого Москворецкого моста должны завершиться до конца 2019 г. Работы ведутся круглосуточно. Сейчас специалисты ведут замену мостовых пролетов. Ремонт здесь не проводился с момента строительства в 30-х годах. Нынешняя реконструкция продлит срок службы моста до 100 лет.

 

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Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
Реставрации Большого Москворецкого моста
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