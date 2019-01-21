Собянин: объем ремонта искусственных сооружений вырос в 10 раз

Мэр Москвы проверил ход реставрации Большого Москворецкого моста

Объем ремонтных работ искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз за последние несколько лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, инспектируя ход ремонта и реставрации Большого Москворецкого моста, передает "ТВ Центр".

По словам мэра, в последние десятилетия в хозяйство Москвы вкладывалось недостаточно средств.

"Это касается всего: и капитального ремонта жилых объектов, станций метро, дорог, мостов, улиц. И поэтому в последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ. Это никому не нравится, но это необходимо, если мы хотим видеть свой город безопасным, качественным и современным", - подчеркнул Собянин.

Ремонт и реставрация Большого Москворецкого моста должны завершиться до конца 2019 г. Работы ведутся круглосуточно. Сейчас специалисты ведут замену мостовых пролетов. Ремонт здесь не проводился с момента строительства в 30-х годах. Нынешняя реконструкция продлит срок службы моста до 100 лет.