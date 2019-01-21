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В Москве почтили память вождя мирового пролетариата

14:46
  • понедельник
  • 21 января 2019

Коммунисты возложили цветы к мавзолею на Красной площади

Представители КПРФ почтили память вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. В понедельник 95-ая годовщина со дня его смерти, напоминает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии также приняли участие депутаты Госдумы, региональных парламентов и представители общественных организаций. Колонна под флагами партии прошествовала от Манежной площади до Мавзолея, где собравшиеся возложили цветы и венки.

В памятной речи депутаты отметили вклад Владимира Ленина в формирование и развитие политической и социальной жизни советского общества.

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Возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина
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