В Москве почтили память вождя мирового пролетариата

Коммунисты возложили цветы к мавзолею на Красной площади

Представители КПРФ почтили память вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. В понедельник 95-ая годовщина со дня его смерти, напоминает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии также приняли участие депутаты Госдумы, региональных парламентов и представители общественных организаций. Колонна под флагами партии прошествовала от Манежной площади до Мавзолея, где собравшиеся возложили цветы и венки.

В памятной речи депутаты отметили вклад Владимира Ленина в формирование и развитие политической и социальной жизни советского общества.