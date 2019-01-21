Кремль ответил на надежды Японии заполучить часть Курил

Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о передаче Токио части Южных Курил

Япония не предлагала России передать ей часть Курильских островов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, любые заявления на этот счет являются ничем иным, как пожеланиями и рассуждениями вслух.

"Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные (возможные, - прим. редакции) рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров", - приводит его слова агентство ТАСС.

Представитель Кремля призвал дождаться завершения переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ, которые пройдут в понедельник, 21 января.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что между странами может быть заключен мирный договор при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов - Шикотана и Хабомаи. Официально Токио эту информацию не комментирует. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что претензии на Южные Курилы серьезно усложняют переговоры Синдзо Абэ с Владимиром Путиным.

Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. В рамках советско-японской декларации 1956 года, Москва выражала готовность передать Токио остров Шикотан и гряду Хабомаи. Однако это возможно только после заключения мирного договора. При этом Япония претендует также на острова Итуруп и Кунашир согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Россия собственный суверенитет над Южными Курилами сомнению не подвергает.