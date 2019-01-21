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Все в мире бренно: буддисты Москвы разрушили песочную мандалу

15:17
  • понедельник
  • 21 января 2019

В столице обряд провели впервые

Создать, а затем разрушить. В центре развития "Вершина" прошла буддийская церемония. Там возвели  песочную мандалу, посвящённую Будде медицины, и  провели ритуалы, результатом которых должно стать оздоровление  и благополучие жителей Москвы.

Миллионы цветных песчинок складывались в сакральный буддистский символ - мандалу - на протяжении 9 дней. Работа поистине ювелирная. Используя узкие совочки, издающие звук трещотки, художники буквально по миллиметрам воссоздали древний рисунок.

Обряд традиционный для буддистов, но в Москве его провели впервые, ведь в столице нет ни одного буддистского храма. Готовились к событию четыре месяца. Сначала собирали песок и мраморную крошку на Байкале в Бурятии. Потом освящали материал.

Мандалу по традиции обходят по кругу по часовой стрелке. Буддисты считают, что так люди очищаются и заряжаются позитивной энергией. Самая неожиданная для непосвященных часть обряда - разрушение мандалы. Как символ того, что все в мире бренно.

Мандала создает атмосферу здоровья и благополучия. А песок, из которого она сделана, действует как талисман. Его можно рассыпать дома или положить в сумку и всегда носить с собой. После того, как мандалу разрушили, песок расфасовывают по небольшим пакетикам и раздают прихожанам. Оставшуюся основную часть песка отправят в Москва-реку.

Так, уверены буддисты, благодаря круговороту воды в природе священный ритуал затронет всех москвичей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
Церемония разрушения мандалы и раздача песка в центре развития "Вершина"
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