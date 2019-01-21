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Авербух заступился за оскандалившуюся из-за допинга фигуристку

14:10
  • понедельник
  • 21 января 2019

Спортсменка пыталась пошутить

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух прокомментировал громкое высказывание 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой. Она заявила об использовании допинга в российском фигурном катании.

"Мне, конечно, грустно от того, насколько у нас все криво с точки зрения информации. Конечно, мы понимаем, что это был какой-то шутливый разговор, или какой-то троллинг, или она отвечала, что уже просто достали, смеялась над этим, наверное", - сказал Авербух ТВЦ.RU.

По его словам, Анастасия неудачно пошутила. "Почему взрослые люди обсуждают всерьез попытку пошутить, может, и неумелую попытку пошутить 13-летней девочки? Мы должны всей страной это обсуждать? Любому здравомыслящему человеку понятно, что это попытка пошутить, пускай, может, и глупая, неумелая", - отметил фигурист.

Он также добавил, что слова Шаботовой могли быть вырваны из контекста. "Эта фраза вырвана из контекста. Никто не видел полностью сообщение. Может, она просто отвечала какой-нибудь фразой. Это надо смотреть все. А вообще комментировать высказывание тринадцатилетней фигуристки просто смешно. Что у нее в голове кроме прыжков, может быть? ", - поделился Илья Авербух.

Ранее в сеть попало видео с отрывком прямого эфира из Instagram фигуристки Анастасии Шаботовой. В отрывке она сказала, для того чтобы выступать "стабильно, нужно выпить много допинга".

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