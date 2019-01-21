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Раскрыты данные о чудесном спасении Cкрипалей

14:27
  • понедельник
  • 21 января 2019

Помощь пострадавшим оказала 16-летняя девушка

По факту отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появляется новая информация. Теперь выяснилось, кто именно помог им после отравления.

Британские СМИ отмечают, что спасла Скрипалей 16-летняя девушка. Именно она увидела умирающих Сергея и Юлию Скрипалей на улице. Она позвала на помощь мать, которая, по чудесному стечению обстоятельств, оказалась военным врачом.

Именно она помогла пострадавшим выкарабкаться, переедает Mail Online. Девушку зовут Эбигейл Маккорт. Она отмечала с семьей день рождения брата 4 марта 2018 года. По ее словам, возвращаясь домой, она увидела двух людей на улице. Поначалу Эбигейл решила, что у них сердечный приступ.

Эбигейл считает, что именно она и мать Элисон спасли Юлию Скрипаль от смерти. По ее словам, дочь Сергея Скрипаля уже не дышала, когда они подошли к ним.

Когда Эбигейл и ее мать узнали о том, что именно случилось со Скрипалями, они прошли медицинское обследование. О своем поступке они не рассказывали, чтобы не привлекать к себе внимание СМИ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Власти этой страны утверждают, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Как отметили СМИ, под этими именами могут скрываться россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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