Поющий плейбой: охаявший Пугачеву Соседов врезал Киркорову

Музыкальный критик снова оскандалился

Музыкальный критик Сергей Соседов снова оскандалился. Эксперт на этот раз грубо высказался о Филиппе Киркорове.

Критика попросили прокомментировать появление российского певца в украинском шоу "Х-фактор". В ответ Соседов разразился гневной тирадой и назвал Украину "больной страной".

"Я на Украине тоже запрещен, потому что у меня там был большой успех. А москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу", - заявил критик, несколько лет проработавший членом жюри в "Х-факторе".

По мнению эксперта, российские артисты не должны посещать Киев. "Я бы им советовал самим для себя поставить запрет на это", - отметил Соседов.

При этом о самом Киркорове критик высказался довольно грубо. "К Киркорову я отношусь без всякого уважения. Особенно после шоу "Я", которое он купил за огромные деньги у Франко Драгоне", - цитирует "Собеседник" эксперта.

По словам Соседова, деньги на шоу были потрачены зря. "Он просто поющий плейбой, никакой он не король", - заявил критик.

Поддержать коллегу решил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. По его словам, российским артистам действительно лучше не выступать в Киеве.

"Да, Украина сейчас безусловно больна. Заметьте, об этом говорит человек, который в первые годы после Майдана провел там несколько месяцев в 2014 и 2015 году. И в итоге попал под запрет на украинском музыкальном телешоу только по той причине, что является россиянином. А в 2017 году его еще и на "Миротворец" внесли", - сказал в беседе с ТВЦ.Ru общественный деятель.

Он отметил, что если человек приехал из России, то ни его профессиональные качества, ни его рейтинги, в постмайданной Украине сейчас никому не интересны. "Эта дикая волна русофобии и истерии, которая сейчас искусственно нагнетается на украинском ТВ уже приносит свои плоды. Увы, самые неокрепшие души украинцев принимают за чистую монету то, что говорят на политических телешоу страны. Разбирать эти завалы потом придется слишком долго. Но на это похоже действующим властям Украины наплевать", - сообщил Манукян.

На Украине 15 декабря прошел полуфинал популярного конкурса талантов "Х-Фактор". Настоящий сюрприз как для зрителей, так и для участников подготовил Андрей Данилко (более известный в России как Верка Сердючка). После выступления коллектива Duke Time, который исполнил песню "Цвет настроения синий", юмористу прямо во время эфира позвонил король российской эстрады Филипп Киркоров. Видеозвонок российского артиста показали в студии на огромном экране. Этот инцидент вызвал скандал, так как Киркоров запрещен к показу на украинском ТВ.