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Брэд Питт закрутил роман с главной конкуренткой Джоли в Голливуде

15:02
  • понедельник
  • 21 января 2019

Соперницы конфликтуют на протяжении нескольких лет

Новой возлюбленной американского актера Брэда Питта стала актриса Шарлиз Терон. Она давно состоит в напряженных отношениях с бывшей супругой Питта Анджелиной Джоли.

Разногласия Терон и Джоли начались с конфликта из-за ремейка "Невесты Франкенштейна". Они обе претендовали на главную роль в картине. Джоли тянула время и не давала точного согласия на свое участие в фильме, а Терон отказывалась от других проектов в ожидании ответа продюсеров ремейка.

"Энджи еще не договорилась с компанией Universal о съемках новой ленты о монстрах, но предложение пока остается в силе. Она может воспользоваться чеком на 20 миллионов долларов. Кажется, ей доставляет удовольствие вертеть им перед носом Шарлиз, которая хочет сняться в этом фильме. Терон убеждена, что Джоли специально примет это предложение для того, чтобы позлить ее", - приводит слова анонимного источника RadarOnline.

Более того, Шарлиз Терон планировала сняться в фильме "Убийство в Восточном экспрессе", от участия в котором отказалась Джоли. В свою очередь, Анджелина снялась в фильме "Турист" после того, как это предложение отвергла Терон.

О романе Брэда Питта и Шарлиз Терон стало известно на прошлой неделе. Влюбленные вместе появились на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе.

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