Порошенко пристыдили за вопиющее жлобство

​Президент Украины вновь совершил странный поступок

Сотрудники PR-службы президента Украины Петра Порошенко выложили фото главы государства с компанией мальчишек, игравших в хоккей в Житомирской области. Туда украинский лидер приехал в рамках так называемого томос-тура.

Юные хоккеисты случайно возникли на пути у кортежа Порошенко. Вероятно, пиарщики посоветовали ему сделать селфи с мальчишками. В итоге фото Порошенко с детьми появилось в Сети. Однако не все пошло так гладко, как задумывали помощники президента.

Получилось, что украинский лидер сфотографировался с бедными подростками, которые вынуждены играть в хоккей не клюшками, а швабрами. Это вызвало много вопросов у пользователей интернета. Чтобы исправить провал, пиарщики Порошенко начали распространять по соцсетям сообщение о том, что украинский президент подарил сельским хоккеистам клюшки и схемы, передает "ПолитНавигатор".

Тем не менее, это также не нашло понимания у многих комментаторов в Сети. Порошенко пристыдили за то, что глава государства – миллиардер - не расщедрился на более серьезные подарки.

В частности, входящий в украинский список Forbes алкогольный магнат Евгений Черняк решил спародировать поступок президента. Он купил детям коньки и форму, после чего,тоже решил рассказать об этом в своем блоге. "У пацанов теперь несколько комплектов формы. Ждём появления новых Харламовых, Христичей и Овечкиных", – отметил Черняк.