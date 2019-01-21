Евросоюз ввел санкции против руководства ГРУ

Ограничительные меры связаны с делом Скрипалей

В рамках нового режима по химоружию Совет Евросоюза утвердил ограничительные меры против девяти человек и одной организации. Уточняется, что под санкции попал ряд сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ГРУ), в том числе руководитель и замглавы ведомства.

Эти лица, по мнению Брюсселя, ответственны за "хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года". Ограничительные меры включают запрет на поездки в Европу и заморозку активов, говорится на сайте Совета ЕС.

Также власти Евросоюза в понедельник приняли решение расширить санкции против Сирии. В черный список попали пять компаний и 11 предпринимателей.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон утверждает, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.