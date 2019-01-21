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Чубайс довел Захарову до дрожи

15:25
  • понедельник
  • 21 января 2019

Представитель МИД и глава "Роснано" по-разному вспоминают кризис 1998 года

Мария Захарова назвала ответ главы "Роснано" Анатолия Чубайса полным ошибок и пошлости. Ранее последний опубликовал в соцсети заявление после того, как представитель МИД раскритиковала его за слова о "бедной России".

Продолжая спор с Чубайсом, Захарова указала, что экономика в стране не росла, когда она начала свою работу. "Я "начала свою работу" осенью 1998 года и все описанные Вами "экономические достижения" вспоминаю с дрожью", - написала она в Facebook, дополнив пост выдержкой из "Википедии" о кризисе осени 1998 года в России.

Захарова уверена, что ответ Чубайса войдет в историю его "многочисленных ошибок". Кроме того, она подчеркнула, что не призывала главу "Роснано" к ответу, как утверждал он.

В понедельник Чубайс заявил, что 15 лет назад экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, а дефицит исчез полностью. До этого глава "Роснано" назвал россиян расточительными, комментируя действующую в стране систему электроснабжения, а страну – бедной.

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