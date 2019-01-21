Знаменитый баскетболист умер от рака в 47 лет

Окунский был одним из лучших баскетболистов в истории Украины

На Украине скончался баскетболист Александр Окунский. Спортсмену было 47 лет. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти Окунского сообщил баскетболист Станислав Медведенко. Дата и место прощания со спортсменом будут объявлены дополнительно, пишет vesti-ukr.com.

Окунский трижды играл на чемпионатах Европы. Он является пятикратным чемпионом Украины и двукратным чемпионом Литвы, а также занимает второе место по количеству сыгранных матчей за сборную Украины.