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На улице в Одессе прогремел взрыв

15:39
  • понедельник
  • 21 января 2019

Один человек пострадал

В Ванном переулке Одессы произошел взрыв. Вблизи находился ресторан и волонтерский центр.

Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило об одном потерпевшем. "Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторана в Ванном переулке якобы прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По информации Нацполиции, раненому оказали медицинскую помощь на месте, он отказался от госпитализации. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и оперативная группа.

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