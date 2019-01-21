Пропавший кот вернулся к хозяйке спустя три года

Женщина считала своего питомца погибшим

В Великобритании нашли кота по кличке Сидней, которого считали погибшим три года назад. Он вернулся к хозяйке и признал ее.

Сидней пропал в марте 2016 года. Тогда все решили, что кота сбила машина. Лично убедиться его хозяйка, 53-летняя Шерон Фокс, не смогла, поскольку останки уже выбросили, но по фотографии она признала своего питомца.

Спустя три года Фокс позвонила незнакомая женщина, которая сообщила, что нашла Сиднея в 20 километрах от дома. В кота был вживлен микрочип, на котором была вся информация о хозяевах, пишет Daily Mail.

Когда хозяйка приехала за котом, тот сразу же признал ее и разрешил почесать себе брюхо. Фокс предполагает, что три года назад Сидней забрался в чей-то автомобиль и поэтому оказался так далеко от дома.