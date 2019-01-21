Кокорин нашел стадо баранов

Так футболист думает о российском народе

Нападающий петербургского футбольного клуба Зенит резко ответил на вопрос одного из болельщиков, которые пишут ему в СИЗО. В частности, он призвал не обращать внимания на "мнение народа".

"Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", — отметил Кокорин в письме .

Кроме того, игрок питерцев подчеркнул, что "скоро будет". Видимо, имелось ввиду, что его скоро выпустят. Также не обошлось без известного лозунга болельщиков сине-бело-голубых "Зенит" — чемпион!", передает "Невские новости".

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы. В результате пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук и начальник департамента Минпромторга Денис Пак, а также глава НАМИ Сергей Гайсин. Футболисты были задержаны и помещены под стражу. В декабре суд продлил их арест до 8 февраля.