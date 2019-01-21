ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чету Трампов номинировали на "Золотую малину"

16:30
  • понедельник
  • 21 января 2019

Президент и первая леди США провально исполнили роль самих себя

Президента США Дональда Трампа и его жену Меланию номинировали на премию "Золотая малина", которая выдается за худшие работы в кино.

Глава Белого дома претендует на антинаграду в категории "худший экранный дуэт" за роль самого себя в документальных фильмах "Смерть нации" (режиссер Динеш Д'Соуза) и "Фаренгейт 11/9" (режиссер Майкл Мур). Его соперниками станут Джонни Депп, Уилл Феррелл и Джон Си Райли, Келли Престон и Джон Траволта.

Первая леди номинирована в категории "худшая актриса второго плана" в фильме "Фаренгейт 11/9", пишет Hollywood Reporter. В этой же номинации представлены Джаз Синклер, Келли Престон, Келлиэнн Конуэй и Марша Гей Харден.

Вручение премии "Золотая малина" состоится за день до вручения "Оскара" – 23 февраля. Победителям вручают пластиковую ягоду, покрытую золотой краской.

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.