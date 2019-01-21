Чету Трампов номинировали на "Золотую малину"

Президент и первая леди США провально исполнили роль самих себя

Президента США Дональда Трампа и его жену Меланию номинировали на премию "Золотая малина", которая выдается за худшие работы в кино.

Глава Белого дома претендует на антинаграду в категории "худший экранный дуэт" за роль самого себя в документальных фильмах "Смерть нации" (режиссер Динеш Д'Соуза) и "Фаренгейт 11/9" (режиссер Майкл Мур). Его соперниками станут Джонни Депп, Уилл Феррелл и Джон Си Райли, Келли Престон и Джон Траволта.

Первая леди номинирована в категории "худшая актриса второго плана" в фильме "Фаренгейт 11/9", пишет Hollywood Reporter. В этой же номинации представлены Джаз Синклер, Келли Престон, Келлиэнн Конуэй и Марша Гей Харден.

Вручение премии "Золотая малина" состоится за день до вручения "Оскара" – 23 февраля. Победителям вручают пластиковую ягоду, покрытую золотой краской.