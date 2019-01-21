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"Нибиру – агент Путина": украинские СМИ опозорились

16:53
  • понедельник
  • 21 января 2019

В интернете смеются над киевскими медиа

Некоторые украинские средства массовой информации посчитали, что причиной плохой погоды в США является загадочная планета Нибиру. Синоптики считают, что не стоит связывать непогоду с атаками из космоса.

"С точки зрения банальной русофобии Нибиру – агент Путина. Такой же, как наномагнитная сетка, генератор поля и Дональд Трамп", - цитирует сообщение медиаэксперта Юлия Витязева в Twitter "Царьград".

Пользователи намекают, что в любых происшествиях и событиях можно обвинить Кремль. Более того, раньше, когда где-то бушевала стихия, в социальных сетях начиналась паника. Пользователи писали, что Россия создала и теперь испытывает климатическое оружие.

В США отменены или задержаны более тысячи авиарейсов. Во многих штатах закрыты магазины и школы, парализовано движение машин.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе утверждает, что никакой планеты Нибиру не существует. "Планета Нибиру – это миф. Она существует, как миф. Нет чего-то, вероятность чего можно было бы оценивать. Это как вероятность существования Кощея Бессмертного. Нечего фиксировать. Замените во всех словах "Нибиру" "Кощеем Бессмертным". Зафиксировали ли когда-либо Кощея Бессмертного? Нет, никогда", - сказал ученый ТВЦ.RU.  

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