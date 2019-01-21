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Ляшко выдвинулся в президенты, чтобы вернуть смертную казнь

17:05
  • понедельник
  • 21 января 2019

Политик намерен провести радикальные реформы в стране

Украинская "Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом в президенты. Парламентарий намерен подать документы в ЦИК сегодня, 21 января.

Политик хочет ввести смертную казнь за коррупцию, госизмену и терроризм. Подобную меру наказания отменили в стране в феврале 2000 года.

"На Крещатике расстрелять 10 коррупционеров - и все остальные зарекутся своим внукам, чтобы брали взятки", - цитирует депутата РИА Новости.

Кроме того, Ляшко намерен бороться с бедностью в стране, а также сократить количество народных депутатов до 250 и ликвидировать должность премьера.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. ЦИК уже зарегистрировал 12 кандидатов. 

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