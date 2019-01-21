WhatsApp ввел жесткие ограничения для пользователей

Администрация мессенджера нашла способ побороть "фейк-ньюс"

Администрация мессенджера WhatsApp ограничила пересылку сообщений. Ранее об этом сообщили СМИ, однако в понедельник информацию подтвердил представитель WhatsApp.

Пользователи мессенджера по всему миру лишатся возможности пересылать одно и то же сообщение более пяти раз во избежание распространения слухов и дезинформации. До последнего времени пользователи WhatsApp могли делиться посланиями с 20 пользователями или группами, напоминает ТАСС.

Изначально эта функция использовалась только в Индии в качестве эксперимента. В этой стране за последние два года более 40 человек были убиты из-за распространения фальшивых сведений о них.