ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WhatsApp ввел жесткие ограничения для пользователей

17:11
  • понедельник
  • 21 января 2019

Администрация мессенджера нашла способ побороть "фейк-ньюс"

Администрация мессенджера WhatsApp ограничила пересылку сообщений. Ранее об этом сообщили СМИ, однако в понедельник информацию подтвердил представитель WhatsApp.

Пользователи мессенджера по всему миру лишатся возможности пересылать одно и то же сообщение более пяти раз во избежание распространения слухов и дезинформации. До последнего времени пользователи WhatsApp могли делиться посланиями с 20 пользователями или группами, напоминает ТАСС.

Изначально эта функция использовалась только в Индии в качестве эксперимента. В этой стране за последние два года более 40 человек были убиты из-за распространения фальшивых сведений о них.

Читайте также:
Главное сегодня
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.