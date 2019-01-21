Как пережить суровые московские морозы

Медики разработали рекомендации для москвичей

Врачи напомнили о риске переохлаждения в зимнее время и объяснили, что делать, если оно все-таки произойдет. При наступлении сильных морозов на улице можно находиться не более 30-40 минут.

"Зимой никогда не следует забывать о риске переохлаждения и обморожения, которые могут возникнуть при низких температурах. Чтобы избежать этого, рекомендуется в зависимости от температуры сократить пребывание на открытом воздухе – не более 30-40 минут при сильном морозе. Старайтесь избегать длительного неподвижного положения. Также не стоит курить на морозе, так как никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает риск обморожения", - цитирует сообщение пресс-службы столичного департамента здравоохранения Агентство "Москва".

Кроме того, медики советуют одеваться многослойно и как можно теплее. "Рекомендуется носить свободную одежду, отдавая предпочтение шерстяному нательному белью. Верхняя одежда должна быть непромокаемой, с капюшоном, обязательно ношение шарфа, шапки и варежек или перчаток. Желательно одеваться в несколько слоев вместо одного-двух, это создаст необходимую воздушную прослойку, удерживающую тепло", - добавили в депздраве.

Там добавили, что зимняя обувь должна быть теплой, сухой и свободной, чтобы поддерживалось нормальное кровообращение ступней. При ветре рекомендуют смазывать открытые участки тела жирным кремом, а также следить за их цветом, избегая бледности и мраморности кожи.

Если переохлаждение все же наступило, необходимо немедленно укрыться от холода. При обморожении пальцев рук нужно спрятать их в подмышки. Если обморожены участки лица или уши, можно согреть их, прикрыв руками в сухих перчатках. Тереть поврежденные места или растирать их снегом нельзя.

В пресс-службе депздрава подчеркнули, что употреблением алкоголя согреться невозможно. Наоборот, из-за расширения сосудов человек замерзнет быстрее, хоть и не почувствует этого. Более того, употребление алкоголя на холоде может привести к потере контроля за своим поведением и трагическим последствиям.