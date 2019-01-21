Собянин: ремонт искусственных сооружений в Москве увеличен в 10 раз

Мэр Москвы в понедельник проверил ход реставрации Большого Москворецкого моста

Реконструкция Большого Москворецкого моста должна завершиться на полгода раньше запланированного срока. Об этом заявил мэр Москвы во время осмотра хода работ. С момента открытия, то есть с 30-х годов прошлого столетия, сооружение не ремонтировалось ни разу. И нынешняя реставрация сможет продлить срок эксплуатации моста ещё на целый век. Ремонт идёт круглосуточно. На данный момент специалисты меняют пролёты, а реставраторы восстанавливают элементы памятника культурного наследия.

Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста проводят впервые с момента его постройки в 1937 году. Обновляют всё: от несущих конструкций, до декоративных элементов. Работу разделили на 2 этапа и обещают завершить на полгода раньше срока. Работы идут круглосуточно, при этом движение транспорта по мосту не останавливали, а лишь временно уменьшили количество полос на проезжей части. И пока за периметром стройплощадки продолжают ехать машины и автобусы, идет кропотливая работа по восстановлению силовой конструкции.

"Мы неоднократно переносили ремонт, потому что это связано с ограничением движения. Но его необходимо было рано или поздно ремонтировать. Объект очень сложный, с точки зрения инженерной. И с точки зрения того, что это еще и объект культурного наследия, который требует тщательного подхода для ремонтных работ, совмещенных с реставрационными работами", - сообщил Сергей Собянин.

Инженерные исследования показали: несмотря на то, что построенный советскими строителями мост по-прежнему остается крепким, природа взяла свое. За 80 лет вода частично размыла стыки бетонных плит, что привело к снижению допустимой нагрузки. Чтобы укрепить опоры моста и усилить грунт под фундаментом, пришлось пробурить более 400 наклонных скважин, а затем закачать внутрь специальный бетонный раствор. А в обогреваемом ангаре сейчас идет подготовка арматуры под основную межпролетную плиту. Именно на нее позже будут укладывать асфальт дорожного полотна.

Большой Москворецкий мост - одна из ярких архитектурных достопримечательностей центра города. А значит, вместе с силовой конструкцией обновление затронет и декоративное оформление. Более 10 тысяч гранитных плит обработают в реставрационных мастерских, а затем вернут - каждую на свое место. Работа кропотливая и затратная, но по другому нельзя.

"Город - это большое хозяйство, которое постоянно требует внимания и заботы. К сожалению, в последние десятилетия в него вкладывалось недостаточно средств. Это касается всего. Поэтому в последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ. Это никому не нравится, но это необходимо, если мы хотим видеть свой город безопасным, качественным и современным", - рассказал Сергей Собянин.

Завершить первый этап работы по реконструкции Большого Москворецкого Моста строители планируют в начале мая. Затем будет снова изменена схема движения транспорта. Автомобили поедут уже по новому асфальту, а строители переместятся на вторую половину. По словам мэра столицы полностью завершат реконструкцию одного из самых знаменитых мостов города до конца года.

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Илья Ушаков, Александр Медведев, Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".