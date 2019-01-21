В Венесуэле подавили попытку свержения Мадуро

Задержаны несколько десятков человек

В Венесуэле ликвидирована попытка вооружённого мятежа. Утром в понедельник группа военных, которые числятся в составе Национальной гвардии, попыталась взять под контроль столичные кварталы.

Военные захватили оружие под угрозой расправы с двумя чиновниками и двумя гвардейцами, передает "ТВ Центр". Затем мятежники захватила штаб Национальной гвардии на западе Каракаса. По сообщениям некоторых медиа, в соцсетях некий сержант Нацгвардии призвал к свержению президента Николаса Мадуро.

В столице были мобилизованы все войсковые части армии и полиции, которые остаются верны президенту Мадуро. Против мятежников применили слезоточивый газ. Как сообщили в министерстве обороны Венесуэлы, все восставшие были арестованы. Сейчас они дают показания спецслужбам.