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Стали известны подробности санкционного списка по химоружию

17:48
  • понедельник
  • 21 января 2019

В нем оказались Александр Петров и Руслан Боширов

В список Евросоюза по химоружию вошли глава ГРУ Игорь Костюков, первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев, Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров).

Все они попали в список за использование отравляющего вещества "Новичок". Кроме того, Боширов и Петров включены в него с формулировкой "заговор с целью убийства Сергея Скрипаля", пишет РИА Новости. 

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против ряда сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ГРУ). По мнению Брюсселя, эти лица ответственны за "хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон утверждает, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

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Полиция Великобритании в костюмах химзащиты
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