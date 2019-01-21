Политологи оценили шансы Ляшко на выборах на Украине

По последним опросам, кандидат занимает шестую строчку в рейтинге

Список претендентов на участие в президентских выборах на Украине расширился. Блок "Слуга народа" выдвинул в кандидаты на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, а "Радикальная партия" - своего лидера Олега Ляшко. Пока предвыборная кампания набирает обороты, президент Петр Порошенко пытается поднять свой политический рейтинг. И делает ставку на новую раскольническую церковь, которая захватывает всё новые храмы канонической УПЦ.

Прихожанам небольшой церквушки в селе Ростоки Тернопольской области молиться теперь приходится на улице. Их храм на днях прибрали к рукам "раскольники". Пришли ночью. Спилили замки, заявив, что теперь это место принадлежит новой украинской церкви. Людям и священникам предложили переметнуться на их сторону. Те отказались, записав обращение к Порошенко.

- Мы, как граждане, заявляем, что остаемся в лоне Украинской православной церкви. И мы будем отстаивать свои права.

Сообщения о захвате храмов, принадлежащих единственной канонической церкви на Украине, приходят все чаще. Пока речь идет о небольших приходах. Но это явно лишь первые ростки. Почва готовится и для экспроприации святынь, вроде Киево-Печерской Лавры. Об этом "раскольники" говорят, не стесняясь, и заявляют, что законодательная база для рейдерского захвата уже подготовлена.

"Они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого, в частности, и Лавры", - заявил объявивший себя "патриархом всея Руси-Украины" глава "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко).

Но до выборов, говорят украинские политологи, обострять и без того непростую обстановку никто не будет. Процесс запустят после 31 марта, когда Украина выберет нового президента. Среди тех, кто теперь претендует на этот пост, официально появилась и кандидатура Ляшко. Сегодня его выдвинула "Радикальная партия", сторонникам которой сам он накануне раздавал невыполнимые обещания.

"Я знаю радикальный способ борьбы с коррупцией. Украина в 1997 году присоединилась к акту Европарламента, отменив смертную казнь. Но на тот чрезвычайный период, в котором мы живём, Украина имеет полное право: ради защиты своего будущего, ради каждого украинца, ввести смертную казнь за коррупцию, за госизмену и терроризм", - сказала кандидат в президенты Украины от "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Правда, шансов победить у Ляшко практически нет, говорят украинские политологи. Выше своих стандартных цифр главному украинскому радикалу не прыгнуть. По последним опросам, он сейчас занимает шестую строчку, уступая Тимошенко, она по-прежнему лидер. Артисту Владимиру Зеленскому - он пока второй. Юрию Бойко - он на третьей строчке. И действующему президенту - он четвертый. Ему не помогают ни пафосные речи, ни томос-тур, с которым Порошенко колесит по стране.

"Церковь наша единая - это духовный фундамент украинской державы. И потому это так важно для меня и для каждого украинца", - уверен Порошенко.

Вот только опросы говорят об обратном. Религиозная тема не популярна среди украинцев, в отличие, например, от цены за газ, которую в апреле, согласно соглашению с МВФ, собираются поднять еще. Или "Северного потока-2", который не сулит украинскому государству ничего хорошего.

"Северный поток-2", как мы знаем, строится. И де-факто это, по сути, даст возможность России существенно сократить или полностью прекратить транзит газа через Украину. Это объективная реальность", - сказал депутат Верховной Рады Украины Юрий Левченко.

На самом деле пока никто прекращать полностью транзит через Украину не собирается. Это одно из условий Берлина. И Москва его будет выполнять. До того момента, пока украинская ГТС окончательно не устареет, превратившись в груду никому ненужного металлолома. А судя по тому, что иностранные инвесторы вкладываться в неё не спешат, а у Киева на это просто нет денег, произойдет это совсем скоро.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".