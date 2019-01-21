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Пьяная была: в Госдуме набросились на 13-летнюю фигуристку

17:49
  • понедельник
  • 21 января 2019

Слова юной спортсменки о допинге сочли непозволительными

В Госдуме посчитали непозволительными слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о допинге. По мнению депутата от ЛДПР Игоря Лебедева, подобные заявления бросают "лишнюю тень" на спортсмена и спорт в целом.

"Я не знаю, что двигает человеком, когда он произносит такие вещи. Может быть, состояние какого-нибудь опьянения. На мой взгляд подобные вещи говорить нельзя. Ей 13 лет? Тем более. Я считаю, что это большая недоработка тех людей, которые работает с ней в области спорта", - сказал он в интервью Sport24.

Лебедев напомнил, что Россия находится в непростых отношения с антидопинговыми организациями. Заявления о том, что без допинга в спорте нельзя ничего добиться, отрицательно сказываются на имидже страны.

"Это дополнительно сказывается на тех людях, которые стараются и борются за восстановление нашей страны в правах. Сказывается на том, чтобы наших спортсменов допустили на Олимпиаду, чтобы были восстановлены все спортивные федерации", - полагает депутат.

Ранее в сеть попало видео с отрывком прямого эфира из Instagram фигуристки Анастасии Шаботовой. В отрывке она сказала, для того чтобы выступать "стабильно, нужно выпить много допинга".

Российский фигурист Илья Авербух в эксклюзивном комментарии ТВЦ.RU предположил, что эти слова были неудачной попыткой пошутить. При этом он осудил тех, кто всерьез осуждает фигуристку.

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