Россияне стали больше тратить за границей

Компания Visa исследовала расходы российских туристов на праздниках

С 1 по 10 января россияне потратили за границей около 20 миллиардов рублей. Это на один миллиард рублей больше, чем за аналогичный период год назад.

"В общем в период 1-10 января 2019 года россияне потратили за рубежом порядка 20 млрд рублей – это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее, и на 4 млрд рублей больше, чем в январе 2017 года. За последние два года средний чек по картам Visa при платежах в зарубежных поездках снизился на порядка 13% и составил 5542 рубля", - пишет ТАСС со ссылкой на исследование Visa.

В материалах подчеркивается, что больше всего денег владельцы карт Visa потратили в Италии. За 10 праздничных дней граждане России оставили там 29 миллионов долларов. Кроме того, россияне потратили 22 миллиона долларов в ОАЭ и столько же в Таиланде.

Исследование также показало, что большая часть расходов связана с проживанием в отелях, покупками в семейных магазинах и операциями в банкоматах.