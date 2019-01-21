Сколько Москва заработала на продаже недвижимости в 2018 году

Количество проданных объектов увеличилось, однако их общая стоимость меньше на 100 миллионов рублей

У Москвы в 2018 году купили недвижимость на 2,5 миллиарда рублей. Всего было реализовано 283 объекта общей площадью 31 тысяча квадратных метров. В 2017 году на торгах было реализовано 213 объектов городской недвижимости на сумму 2,6 миллиарда рублей.

Среди проданных в прошлом году зданий числятся объекты культурного наследия, в том числе доходный дом К.К. Мазинга на Знаменском Малом переулке, который был продан на торгах за 8,5 миллиона рублей, и "Дом дешевых квартир имени императора Николая II" на Протопоповском переулке (36,5).

Увеличение количества реализованных объектов прокомментировал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. "Такая динамика говорит о привлекательности предложений для бизнеса и его готовности сотрудничать с городом", - цитирует его АГН "Москва".