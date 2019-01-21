Непогода внесла коррективы в расписание аэропортов Москвы

В столичном регионе сильный снегопад

В московских аэропортах из-за непогоды задержаны и отменены порядка 30 рейсов.

На 18:10 по московскому времени восемь рейсов задержаны во "Внуково", еще восемь в "Шереметьево". В "Домодедово" два рейса задержаны, 13 отменены. В аэропорту Жуковский задержек и отмены рейсов не зафиксировано, сообщает "Яндекс.Расписание".

Источник "Интерфакса" отмечает, что аэродромные службы перешли на усиленный режим работы. Специалисты очищают ВПП и обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Ранее в столицу пришли сильная метель и снегопад. Гидрометцентр предупредил, что к середине недели ожидаются сильные морозы до минус 20 градусов.